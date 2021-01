Covid-19 : la vaccination a démarré dans la Drôme

La vaccination contre la covid-19 commence ce jeudi dans les trois Ehpad pilotes drômois. A la Maison de l'Automne à Valence, 45 résidents et 5 à 7 personnels doivent se faire vacciner ce jeudi 7 janvier. Reportage dans cette maison de retraite valentinoise.

Après l'Ardèche ce mercredi, la Drôme démarre la vaccination contre la covid-19 ce jeudi 7 janvier. Les premières injections sont réalisées aujourd'hui dans les trois Ehpad pilotes du département : la Dauphine à Romans-sur-Isère, la Pastourelle à Pierrelatte et la Maison de l'Automne à Valence.

Un soulagement pour les personnes vaccinées

La Maison de l'Automne a fait le choix de la convivialité pour cette campagne de vaccination. Une dizaine de résidents sont assis dans une grande salle en attendant le vaccin. Les personnels prennent leur température, leur tension avant de faire l'injection. Les personnes âgées restent ensuite sous surveillance une vingtaine de minutes avec café et petits gâteaux.

"J'ai pleuré ce matin au réveil, j'avais un peu peur et puis finalement je n'ai même pas senti la piqûre" explique Francine. "Je suis contente et soulagée d'être vaccinée" explique cette Valentinoise de 87 ans.

"Même pas mal, je suis très contente" - Francine

"C'est très important de se faire vacciner, on espère bientôt pouvoir circuler normalement, recevoir notre famille sans être protégé par des plexiglas" explique Paulette, 98 ans. Elle a tout de suite donné son accord pour se faire vacciner.

Vaccination contre la covid ce jeudi matin à la Maison de l'Automne à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

45 résidents vaccinés ce jeudi à Valence

45 des 78 résidents de l'Ehpad ont donné leur accord pour se faire vacciner. "Il y a une vraie adhésion à cette vaccination" explique Murielle Mignot, médecin coordinateur de l'Ehpad valentinois. "20 résidents ne peuvent pas en bénéficier car ils ont contracté la covid lors de la deuxième vague en octobre dernier." Trois résidents de la Maison de l'Automne sont décédés de la covid lors de cette seconde vague.

5 à 7 membres du personnel vont montrer l'exemple et se faire vacciner ce jeudi, il s'agit de personnes à risque ou de plus de 50 ans. La vaccination n'est ouverte qu'à eux pour le moment. "Ça ne fait pas mal du tout et j'incite tout le monde à le faire, il le faut c'est très important" explique Anaïs, aide-soignante qui a été vaccinée ce jeudi matin.

Des personnels soignants ont également été vaccinés ce jeudi matin à la Maison de l'Automne à Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Un long travail de préparation en amont

Cette campagne de vaccination c'est aussi un soulagement et de l'espoir pour la directrice du pôle de gérontologie du Diaconat Protestant Drôme-Ardèche (qui gère La Maison de l'Automne). "Ça signe l'espoir, on aura peut-être un retour à la liberté et à la quiétude" explique Sandrine Guimbaud.

"Il a fallu prendre le temps d'interroger les résidents, leurs proches et pour les personnes âgées sous tutelle ou curatelle, il faut aussi joindre ces gens là pour que les résidents aient le plein exercice de leurs droits citoyens comme tout un chacun".

Reportage à la Maison de l'Automne à Valence

La seconde injection de ce vaccin Pfizer/BioNtech pour les résidents et le personnel concernés de la Maison de l'Automne aura lieu le 28 janvier prochain.