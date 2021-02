Covid-19 : la vaccination Astra Zeneca a débuté en Normandie

Les premières doses du vaccin Astra Zeneca sont arrivées, en Normandie, ce samedi 6 février, indique l'Agence Régionale de Santé. Elles ont été livrées auprès des cinq établissements pivots de la région, à savoir le CHU de Rouen, le CHU de Caen, le Centre Hospitalier Inter Communal Alençon-Mamers, le Centre Hospitalier Eure-Seine et le Centre Hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô.

Ces premières doses sont réservées, en priorité, aux professionnels de santé et du médico-social de moins de 65 ans :

Les professionnels travaillant dans un établissement de santé

Les autres professionnels des secteurs de la santé et du médico-social

Les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et en situation de handicap vulnérables

Les sapeurs-pompiers

Les résidents des maisons d'accueil spécialisé (MAS) et des foyers d'accueil médicalisé (FAM) de la région sont aussi concernés en priorité.

Où se faire vacciner ?

Pour les professionnels travaillant à l'hôpital ou en clinique, la vaccination est possible au sein de leur établissement. Même chose pour les résidents des FAM et des MAS.

Pour les autres professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes âgées et en situation de handicap vulnérables, les sapeurs-pompiers, ils doivent prendre rendez-vous avec le centre de vaccination le plus proche.

La liste est indiquée sur le site de l'ARS de Normandie.

Le vaccin en pharmacie, dans un second temps

"Dès que les quantités livrées le permettront, ajoute l'ARS, il pourra être administré en ville pour les personnes répondant aux critères requis par la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire _les personnes âgées de 50 à 64 ans_, en commençant par celles qui présentent des comorbidités, par les médecins, puis dans un second temps, par les pharmaciens et infirmiers."

Comme les deux autres vaccins disponibles (Pfizer et Moderna), le vaccin Astra Zeneca s'administre en deux doses, espacées de 9 à 12 semaines. Grâce à des conditions de transport et de conservation moins spécifiques (entre +2 et +8°), la logistique de ce vaccin est simplifiée.