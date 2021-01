Covid-19 : la campagne de vaccination débute ce mercredi 6 janvier en Haute-Loire

Le Centre hospitalier Emile Roux, basé au Puy-en-velay a reçu 4.800 doses de vaccin contre la covid-19. Il est chargé de stocker et de redistribuer les doses auprès des autres établissements. La campagne de vaccination est donc officiellement lancée, selon l'Agence Régionale de santé.

La campagne de vaccination contre la covid-19 est officiellement lancée ce mercredi 6 janvier en Haute-Loire, selon un communiqué commun de l'agence régionale de santé (ARS) et de la préfecture de Haute-Loire.

Comme partout en France, les premières vaccinations concernent, sur la base du volontariat, "les personnes âgées en Ehpad et Unité de soins de longue durée (USLD) mais également tous les personnels de la santé de plus de 50 ans ou ceux avec des facteurs de risque de développer une forme grave de Covid-19".

C'est le centre hospitalier Emile Roux (CHER) du Puy-en-Velay qui est chargé de coordonner la réception et le stockage des doses, ainsi que leur redistribution auprès des établissements de santé, publics et privés. Le CHER "a reçu une première dotation de 4.800 doses de vaccins permettant de débuter la vaccination dès ce mercredi 6 janvier, précisent l'ARS et la préfecture de Haute-Loire. Cette première livraison "sera complétée par une deuxième dotation identique dans les prochains jours."

La vaccination débute demain dans trois ehpad de Haute-Loire

Trois ehpad pilotes vont démarrer la vaccination dès ce jeudi 7 janvier :

l’ehpad Bel horizon géré par le CCASS du Puy-en-Velay

l’ehpad public autonome de Brives-Charensac

l’ehpad Marie Lagravol géré par la Mutualité Française, à Saint-Just Malmont

Les autres ehpad du département suivront, tous devant avoir démarré la vaccination d'ici la fin janvier. Le délai peut varier, selon le temps nécessaire pour recueillir le consentement éclairé des personnes âgées ou pour solliciter leur famille.

Le premier centre de vaccination ouvre ce jeudi 7 janvier à l'hôpital du Puy-en-Velay

Pour accélérer la vaccination (et notamment pour la proposer à tous les personnels du monde de la santé de plus de 50 ans ou avec un facteur de risque de développer une forme grave) un premier centre de vaccination ouvre ce jeudi 7 janvier au CHER du Puy-en-Velay. Il sera ouvert les après-midi de 14h à 18h, pour les personnels libéraux et ceux qui ne pourraient pas être vaccinés dans leur propre établissement. Il faut au préalable prendre rendez-vous par téléphone au 04 71 04 38 78 ou bien par mail (cellule.covid@ch-lepuy.fr). Deux autres centres seront déployés dans les prochaines semaines pour couvrir le département.