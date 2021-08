Covid 19 :Tous vaccinés ? On en parle sur France Bleu, avec une vaccination des 12-17 ans en Charente-Maritime

Tous vaccinés ? On en parle sur France Bleu. Environ trois Français sur quatre âgés de plus de 12 ans sont vaccinés contre le Covid 19. La campagne de vaccination pour les 12-17 ans a elle débuté à la mi-juin de cette année. Elle monte en puissance également en Charente-Maritime.

Tous vaccinés ? Ce lundi 30 août, on en parle sur France Bleu. Journée spéciale pour mieux comprendre les enjeux, partager nos positions sur ce vaccin, sur cette campagne inédite. Sur France Bleu La Rochelle, le Docteur Nadia Baron sera notre invitée à 8h15 ce lundi matin, la coordinatrice du centre de vaccinations de La Rochelle à l'Encan qui a ouvert en janvier. Direct de France Bleu La Rochelle ci-dessous.

Le centre de vaccination de l'Encan à La Rochelle a une dotation de 1526 doses de vaccins par jour. Des centaines et des centaines de personnes ont rendez-vous tous les jours. Il n'est pas rare de croiser une maman accompagnée de ses enfants. Lise accompagne ses deux filles, Violette 14 ans et Molly 13 ans. Toutes sont là pour une deuxième dose, et auront une semaine plus tard leur pass sanitaire.

On n'a pas poussé mes filles à se faire vacciner -Lise maman de deux filles -

Pour la maman, "il n'y a pas eu besoin de les pousser à se faire vacciner, cela s'est fait assez naturellement. On va bientôt pouvoir aller au cinéma et au restaurant en famille." De jeunes adolescentes qui se disent soulagées de pouvoir aller où elles le souhaitent sans contraintes, et qui s'inquiétaient déjà de savoir si cela serait obligatoire pour pratiquer la danse ou un sport au collège.

Tous vaccinés ? on en parle journée spéciale sur France Bleu © Radio France

Je veux protéger ceux que j'aime - Diego 14 ans -

Un peu plus loin, Diego a 14 ans, il est collégien à La Rochelle : "Que l'on soit clair, je déteste les piqûres, je n'aime pas du tout ça. Mais si je me fais vacciner, c'est aussi pour mes proches. Je veux protéger ceux que j'aime, et me protéger aussi. On en parle entre camarades de mon âge. Certains ne sont pas rassurés, mais dans l'ensemble, ça va."