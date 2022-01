Covid-19 : la vaccination des 5-11 ans a commencé ce 4 janvier en Creuse

Depuis ce 4 janvier, les jeunes Creusois âgés de 5 à 11 ans peuvent eux aussi se faire vacciner contre la Covid-19 (*), avec accord parental. Pour l'instant, cela n'est possible que dans un seul endroit : le centre de protection maternelle et infantile à Guéret, où on est loin des files d'attente et ambiance barnum des vaccinodromes. Là, c'est un peu comme chez son médecin. Dans une petite salle, sur rendez-vous uniquement, tout est fait pour mettre à l'aise et en confiance l'enfant, accompagné d'un de ses parents.

Le protocole est différent de celui pour un adulte. La séance est plus longue. Elle dure entre 30 et 45 minute, parce qu'elle commence par une discussion, pour être bien sûr du choix de l'enfant et pour lui expliquer comment tout va se dérouler. "C'est impératif de prendre aussi l'accord de l'enfant, insiste Adbon Goudjo, médecin chef de la PMI de la Creuse . Un enfant de 5 ou 6 ans peut dire s'il a envie de se faire vacciner ou pas. On en tient compte et s'il a des réticences, on prend du temps pour lui expliquer. C'est important d'associer l'enfant dans tout le processus de sa vaccination, ainsi il est porteur de tout ce qui le concerne".

Une ou deux injections

Une démarche qui rassure les parents comme William, papa d'Alixe, 10 ans, parmi les premières à se faire vacciner ce 4 janvier. Même si en famille ils en avaient déjà discuté, "je trouve ça très bien qu'on lui demande si elle est d'accord pour se faire vacciner. Elle a clairement pu exprimer son choix".

Mais avant de recevoir l'injection, Alixe a dû se soumettre à un test. Le test rapide d'orientation diagnostique sur la Covid, qui sera systématiquement proposé à chaque enfant : une infirmière prélève une goutte de sang sur le bout du doigt et la dépose sur le test qui au bout de dix minutes se révèlera soit positif, soit négatif. Positif : l'enfant a déjà contracté le coronavirus et est porteur d'anticorps. Dans ce cas là, il ne recevra qu'une dose de vaccin. Négatif, il devra recevoir deux injections à trois semaines d'intervalle.

Avant de recevoir la première dose de vaccin, il est indispensable de réaliser un test rapide d'orientation diagnostique sur la Covid © Radio France - Valérie Menut

Entre 5 000 et 6 000 enfants sont éligibles à la vaccination en Creuse (5-11 ans). Pour l'instant, la PMI 23 est le seul centre de vaccination pour enfants dans le département et son agenda est complet sur la première quinzaine de janvier. Mais il est bien sûr possible de téléphoner au 06.26.65.50.98 pour prendre rendez-vous pour la suite. Les vaccinations se font les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 8h30 et 17h15 (sauf pause déjeuner).

Avec un flacon de vaccin Pfizzer pour les enfants, il est possible de faire dix injections. © Radio France - Valérie Menut

Le début de la vaccination des 5-11 ans en Creuse. Reportage à écouter ici. Copier

(*) vaccin Pfizzer, trois fois moins dosé que pour un adulte.