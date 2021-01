Le centre hospitalier régional d'Orléans lance la vaccination des professionnels de santé contre le Covid-19. Cela débute ce mercredi matin par les soignants du CHRO de plus de cinquante ans, qui sont volontaires. Viendront ensuite les professionnels de santé libéraux de l'agglomération d'Orléans.

Covid-19 : la vaccination des soignants de l'hôpital d'Orléans et des médecins libéraux commence ce mercredi

Après le démarrage de la vaccination contre le Covid-19 dans deux Ehpad du Loiret ce mardi, place au centre hospitalier régional d'Orléans ce mercredi. Le CHRO annonce que la vaccination débute pour les personnels hospitaliers de plus de cinquante ans qui sont volontaires (et ceux souffrant de comorbidité) débute ce mercredi.

Selon la députée LREM Stéphanie Rist, elle-même médecin à l'hôpital d'Orléans, 4875 doses de vaccin sont livrées au CHRO d'ici ce mercredi pour cette campagne de vaccination des soignants, et pour les personnels des Ehpad qui dépendent de l'hôpital. Ces doses sont conservées dans le super-congélateur arrivé fin décembre au CHR d'Orléans

Vaccination des personnels du CHRO dès mercredi 9h

Pour les personnels hospitaliers concernés, la vaccination aura lieu au 3ème étage du Point Bleu, dans les locaux du SSR, sur rendez-vous, via le lien suivant, de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi et de 7 heures à 17 heures, les mardis et les jeudis pour permettre de vacciner les personnels de nuit.

Pour les résidents des Ehpad du CHRO, il faudra d'abord recueillir le consentement

Pour les résidents des EHPAD qui dépendent du CHRO (Le Bois Fleuri, Pierre Pagot et Les Ecureuils) ou de l'unité de soins longue durée, la vaccination se déroulera dans chaque établissement, après avoir recueilli le consentement des personnes âgées ou si elles ne sont pas en mesure d’exprimer leur avis, de leur famille ou de leur tuteur légal.

Quid des professionnels de santé libéraux ?

Pour les professionnels libéraux, la vaccination se déroulera au dispensaire Porte Madeleine, à Orléans, le lundi de 11h à 17h30 et du mardi au vendredi de 10h à 17h30, sur rendez-vous, via le lien suivant. Les professionnels libéraux des secteurs de Gien, Montargis, Pithiviers et Beaugency seront vaccinés "dans les centres de vaccination de leurs secteurs respectifs", indique le communiqué du CHRO.

Pour les professionnels de santé des autres établissements de santé du Loiret, le CHRO indique que "des centres de vaccination seront mis en place dans les centres hospitaliers de Gien, Pithiviers, Montargis et Beaugency", sans plus de détails à ce stade.

Pour les professionnels de santé des cliniques privées de l’Archette à Olivet et d’Oréliance à Saran, "la vaccination aura lieu dans leurs établissements respectifs".