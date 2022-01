Covid-19 : la vaccination facilitée pour les enfants, le rappel vaccinal étendu pour les adolescents

Le Premier ministre et le ministre des Solidarités et de la Santé ont annoncé lundi soir l'extension du rappel vaccinal contre le covid aux adolescents les plus fragiles, avec une dose de rappel possible dès le lundi 24 janvier. "Pour les 12-17 ans, 'l'ouverture du rappel a été décidée pour ceux atteints de pathologie chronique" a déclaré jean Castex.

Cette dose de rappel avait déjà été autorisée pour les adolescents qui risquaient de développer des formes graves de la maladie ou dont l'entourage est fragile. Cette décision, appuyée par la Haute autorité de santé (HAS), visait à "administrer une dose de rappel chez les adolescents vivant dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou de personnes vulnérables qui ne seraient pas vaccinées".

La vaccination des 5-11 ans encouragée et étendue

Jean Castex dit aussi lundi soir vouloir "faire progresser la vaccination des enfants de 5 à 11 ans". Pour cela, le Premier ministre souhaite assouplir le protocole d'administration du vaccin. "Nous le faciliterons en autorisant davantage de lieux et de professionnels y compris les pharmaciens et infirmiers à pouvoir réaliser cette injection" a précisé Jean Castex.

Mi-janvier 2022, près de 175 000 enfants de 5 à 11 ans ont reçu une dose de vaccin, soit 3% de la population éligible. La vaccination de cette tranche d'âge peine à décoller. Elle était jusque-là réalisée et autorisée depuis le 5 janvier par les cabinets de médecins généralistes, pédiatres et spécialistes ou dans 350 centres de vaccination répartis sur tous les territoires