Covid-19 : la vaccination des plus de 75 ans s'organise dans l'Oise

Plus que trois jours pour organiser la vaccination des plus de 75 ans. A partir de lundi, ils pourront tous se faire vacciner contre la Covid-19. Mais pour cela il va falloir prendre rendez-vous dans un centre et se rendre sur place. La préfecture de l'Oise espérait ouvrir dix-sept centres de vaccination dans le département, pour avoir un maillage complet du département et éviter aux patients de faire trop de route. Pour l'instant huit seulement sont opérationnels.

Les huit centres opérationnels resteront ouverts

En effet pour pouvoir prétendre à devenir un centre de vaccination, les conditions d'ouverture sont précises et peuvent poser des problèmes d'organisation : les centres doivent accueillir les patients 6 jours sur 7, mobiliser du personnel soignant et administratif suffisant et proposer les rendez-vous à la fois par téléphone ou par Internet.

Ainsi, les centres de vaccination déjà opérationnels pour les personnes prioritaires resteront ouverts pour les plus de 75 ans. Les hôpitaux de Beauvais, Creil, Senlis, Compiègne/Noyon, Clermont ou Chaumont-en-Vexin sont mobilisés, tout comme l'institut médical de Breteuil ou une polyclinique à Compiègne (voir liste ci-dessous).

Les bus de dépistage en renfort pour se déployer dans les zones blanches

Mais il reste des zone blanches comme Chambly, Crépy en Valois ou Grandvilliers. Plusieurs communes envisagent donc d'organiser le transport des personnes à mobilité réduite vers les centres de vaccination. Le département, lui, travaille à affréter ses bus, actuellement utilisés pour le dépistage de la Covid-19. Ils pourraient se déployer sur tout le territoire afin de se rendre au plus près des habitants et vacciner les personnes âgées qui ne se déplacent plus.

Ce sont les doses de vaccins stockées au centre hospitalier de Beauvais qui seront acheminées dans tous les centres et dans les bus.

A partir de la semaine prochaine, cinq nouveaux centres devraient ouvrir dans le département à Breteuil, Noyon, Nogent-sur-Oise, Crépy-en-Valois et Creil.

La liste des centres de vaccination dans l'Oise :

Le centre hospitalier de Beauvais

A Compiègne : le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et la polyclinique Saint-Côme

: le centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon et la polyclinique Saint-Côme Le site du groupe hospitalier public du sud de l'Oise à Senlis

Le site du groupe hospitalier public du sud de l'Oise à Creil

L'hôpital de Chaumont-en-Vexin

L'institut médical de Breteuil

Le centre hospitalier isarien de Clermont

Les centres qui devraient ouvrir la semaine prochaine :