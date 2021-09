Covid-19 : la vaccination sans rendez-vous cette semaine dans les Côtes d'Armor

Il est possible d'aller se faire vacciner sans rendez-vous cette semaine dans les Côtes d'Armor

La campagne de vaccination contre le Covid-19 progresse. Les chiffres de l'épidémie sont d'ailleurs en baisse sur une semaine. Ce qui encourage les autorités à alléger la présentation du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 20.000m². Selon les données de santé Publique France, 91% de la population bretonne âgée de plus de 12 ans a reçu au moins une injection, et 85 % avec un schéma vaccinal complet. Mais, souligne la préfecture des Côtes d'Armor, "300.000 personnes restent encore à vacciner en Bretagne".

300.000 personnes à vacciner

C'est la raison pour laquelle la préfecture, avec l'Agence régionale de santé, a décidé "d’accélérer encore la campagne de vaccination dans les prochains jours". C'est la raison pour laquelle cette semaine, à partir de ce lundi, l'accès à tous les centres de vaccination pourra se faire sans rendez-vous.

à Dinan (Centre des congrès, rue Victor Basch) → du lundi au samedi : 9h – 13h / 14h - 18h

à Gouarec (Salle du Bel Air) → du mardi au jeudi : 13h – 17h30 (13h30 le jeudi)

à Guingamp (Centre social, rue Hyacinthe Cheval) → du lundi au vendredi : 9h - 13h / 13h30 - 17h30 (19h le mardi) et le samedi : 9h - 13h

à Lamballe (Salle municipale, 6 rue Mouexigne) → du lundi au vendredi : 9h-13h00 / 14h – 18h (19h30 le mardi) et le samedi : 9h - 13h

à Loudéac (Foyer municipal, 34 rue de Moncontour) → du lundi au vendredi : 9h – 18h30 et le samedi : 9h - 14h

à Paimpol (Voie communale Hent Kervig) → lundi :10h - 12h45 / 13h40 - 18h30 ; du mardi, au jeudi : 9h - 12h45 / 13h40 - 17h30 ; vendredi : 9h - 12h45 / 13h40 - 18h30 et le samedi : 9h - 12h45

à Pleumeur-Bodou (Pôle Phoenix) → lundi, jeudi et vendredi : 9h -13h / 13h30-17h30 ; mardi et mercredi : 9h -13h /14h - 19h et le samedi : 9h - 13h

à Saint-Brieuc – Brézillet 1 → du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30-17h30 et le samedi : 8h30 - 12h30

à Saint-Brieuc – Brézillet 2 → du lundi au samedi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Pour ceux et celles qui préfèrent prendre rendez-vous, il faut passer par les canaux habituels : Keldoc ou Doctolib.