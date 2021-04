Coronavirus : la vaccination sera ouverte à tous les adultes à partir du 15 juin, confirme Emmanuel Macron

Tous les adultes en France pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du 15 juin, a confirmé le président de la République, Emmanuel Macron, vendredi sur Twitter. Les plus de 50 ans pourront le faire à partir du 15 mai, a-t-il ajouté. Pour l'instant, la vaccination est ouverte à tous à partir de 55 ans, et des motifs médicaux précis sont nécessaires en-dessous de cet âge, hors professions prioritaires.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans la matinée, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait annoncé l'ouverture de la vaccination anti-Covid-19 aux plus de 18 ans "fragiles", qui "souffrent de maladies chroniques" et/ou de comorbidités, dès ce samedi 1er mai. Cela concerne 4 millions de personnes en France, atteintes de pathologies cardiovasculaires, d'"hypertension compliquée" (et non l'hypertension courante, très répandue), d'obésité ou qui ont des antécédents d'AVC. Selon le ministère de la Santé, plus de 15 millions de personnes ont pour l'instant reçu une première injection (29% de la population majeure), et 6,2 millions ont été complètement vaccinées (9,3% de la population totale, 11,9% de la population majeure).