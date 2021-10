Covid-19 : la Vendée durcit les conditions du port du masque

Face à la hausse importante des contaminations au covid-19 en Vendée, le préfet a décidé ce jeudi de renforcer l'obligation du port du masque en extérieur et dans les lieux clos comme les cinémas.

Le masque est de retour en force en Vendée. Le préfet a publié un arrêté ce jeudi qui renforce l'obligation du port du masque dans tout le département. Cette mesure est prise au regard de la détérioration de la situation sanitaire et de la flambée des contaminations au covid-19. Partout où il y a du monde ou lorsque les distances entre les personnes ne peuvent pas être respectées, le port du masque redevient obligatoire pour les plus de 11 ans à compter du vendredi 29 octobre et jusqu'au 19 novembre.

A titre d'exemple, il est obligatoire de porter le masque sur un marché, dans un vide-grenier, dans une manifestation, dans une file d'attente, dans un rayon de 50 mètres aux abords d'un quai de gare, d'un abri bus, d'un lieu de culte (au moment des cérémonies) ainsi que sur les parkings et aux abords des supermarchés et des centres commerciaux. Dans les rues, le masque est également obligatoire là où l'affluence est importante.

Le taux d'incidence a bondi

Dans les lieux clos, là où le passe sanitaire est requis, le port du masque redevient obligatoire. Il s'agit des cinémas, des salles de concerts, de conférences, de réunions ou de spectacles. Les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé montrent une très nette dégradation du taux d'incidence en Vendée. En l'espace de trois semaines, il est passé de 17 cas pour 100.000 habitants à plus de 85. Les plus de 65 ans sont les plus concernés, le taux d'incidence est de 185 pour 100.000 habitants pour cette population.