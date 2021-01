Covid-19 : la ville d'Yvetot va accueillir un centre de vaccination

Dès ce lundi 18 janvier, Yvetot va posséder son propre centre de vaccination. Dans un premier temps, les plus de 75 ans pourront se faire vacciner contre le covid-19 en prenant rendez-vous.

Yvetot va pouvoir piquer ses habitants les plus vulnérables hors Ehpads dès ce lundi 18 janvier, annonce son maire Emile Canu à France Bleu Normandie. "J'ai contacté par courrier M. Le préfet et le directeur de l'Agence Régionale de Santé il y a quinze jours en leur disant qu'Yvetot souhaitait être candidat pour un centre de vaccination. On a des arguments. Yvetot est situé au centre du Pays de Caux, au centre du département dans un bassin de vie de 80.000 habitants", explique-t-il.

Dans un premier temps, les plus de 75 ans

Le centre va ouvrir ce lundi 18 janvier "sous réserve des doses qui arrivent, les choses bougent très vite. Pour l'instant, les médecins montent les plannings de personnels", poursuit le maire. "Le rôle de la ville, c'est le fléchage, la logistique, la communication et puis la mise à disposition de tous les moyens nécessaires pour ça fonctionne bien", ajoute Emile Canu.

Il faudra prendre rendez-vous sur des plateformes de rendez-vous en ligne, telles que Doctolib, Maiia ou Keldoc. Le gouvernement devait également dévoiler un numéro de téléphone ce mercredi soir pour la prise de rendez-vous.

"Maintenant la question, c'est, est-ce que les vaccins vont arriver à temps parce qu'il peut y avoir quelques jours de décalage. Je suis Cauchois et les Cauchois se méfient toujours (rires)", sourit le maire, avant de reprendre son sérieux "Les opérations de vaccination me semblent capitales. Pour l'instant, c'est la seule porte de sortie que l'on voit pour l'instant à cette crise sanitaire".