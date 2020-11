La maire socialiste de Fleury-les-Aubrais, près d'Orléans, annonce que la Ville va procéder ce vendredi à la distribution de 7000 masques réutilisables à destination des enfants de plus de six ans, le masque étant désormais obligatoire dans les écoles. Chaque élève recevra cinq masques réutilisables

Covid-19 : la ville de Fleury-les-Aubrais va distribuer 7000 masques pour les enfants de plus de six ans

La ville de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, annonce qu'elle va distribuer 7 000 masques pour les enfants de la commune, ce vendredi 6 novembre. Rappelons que, depuis le reconfinement, le port du masque est obligatoire pour les enfants de six ans et plus dans les écoles et les services périscolaires.

Cinq masques lavables par enfant de Fleury-les-Aubrais

"Pour accompagner les familles dans cette nouvelle période de crise sanitaire", la Ville, gérée depuis juin dernier par la socialiste Carole Canette, a donc procédé à une commande de masques pour équiper les enfants de plus de six ans. Ils seront conditionnés sous enveloppes ce jeudi. Et la distribution se fera ce vendredi, en classe : "chaque élève recevra cinq masques, lavables 150 fois chacun."

Pas de distribution de masques pour les enfants à Orléans

A Orléans, après une demande en ce sens des élus PS, la Ville a indiqué mardi qu'elle ne distribuera pas de masques aux enfants de plus de six ans. Chrystel de Filippi, adjointe (LR) à l'éducation, affirme que "c'est une compétence de l'état" et qu'aucune remontée du terrain n'a fait état, à ce jour, d'un problème de manque de masques dans les écoles d'Orléans.

La Ville d'Orléans distribue, en revanche, des masques aux enfants dans le cadre de l'accueil périscolaire en fonction des demandes.

En France, plusieurs villes ont annoncé la distribution de masques pour les enfants de plus de six ans, comme Lille (PS), Nîmes (LR), Montreuil (PCF).