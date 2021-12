Covid-19 : la ville de Nantes ouvre un centre de dépistage à côté de la Petite Hollande

Face à la cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, les demandes pour se faire dépister explosent ! C'est logique, plus il y a de malades, plus il y a de cas contacts et donc, plus il y a besoin de faire des tests. Résultat, les laboratoires et les pharmacies sont de nouveau saturés. Alors, la ville de Nantes a décidé d'ouvrir - à partir de ce mercredi 15 décembre- un centre de dépistage. Il est situé derrière la Petite-Hollande, dans le gymnase qui jouxte la piscine Léo Lagrange sur l'île Gloriette. Pour y effectuer des tests PCR.

Pour que les gens puissent se faire dépister plus facilement

"Nous ouvrons un centre de dépistage afin de pouvoir accueillir ceux qui souhaitent se faire dépister, soit parce qu'à l'approche des Fêtes, ils ont prévu des événements familiaux et ils veulent se rassurer avant d'aller faire la fête en famille, soit parce qu'ils sont cas contact ou qu'ils ont été dans une situation à risque et qu'ils souhaitent vérifier si, oui ou non, ils sont positifs", explique l'adjointe en charge de la santé, Marlène Collineau. "Les laboratoires étaient un peu saturés, notamment dans des locaux qui sont exigus. Et là, on sentait bien que certains avaient des files d'attente, par exemple sur les trottoirs, dans des conditions d'accueil qui ne sont pas optimum. Donc, on peut mettre à disposition ce lieu là pour que, justement, les gens puissent venir plus facilement se faire dépister."

7/7 jours au moins jusqu'au 9 janvier

Ce centre de dépistage est ouvert de 9h à 16h, 7/7 jours (sauf les jours fériés) et au moins jusqu'au 9 janvier. Il faut prendre rendez-vous avant d'y aller sur le site des laboratoires Bioliance qui vont se charger des tests. Dans la liste, il faut chercher le centre "Ile Gloriette".