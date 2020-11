Covid-19 : Laurent Wauquiez annonce le renfort de 4000 élèves infirmiers

La région Auvergne-Rhône-Alpes, la plus touchée par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19, a sonné ce jeudi la "mobilisation générale" des élèves infirmiers qu'elle souhaite embaucher temporairement pour venir en aide aux soignants des hôpitaux et des maisons de retraite.

Son président Laurent Wauquiez a annoncé le financement de CDD d'un mois pour 4.000 élèves infirmiers et étudiants masseurs-kinésithérapeutes de la région afin qu'ils assistent les professionnels des hôpitaux et des Ehpad "face à l'imminence du pic hospitalier".

"On a 15 jours à trois semaines absolument décisifs", a ajouté Laurent Wauquiez qui s'est particulièrement alarmé de la situation dans les deux Savoie ainsi que dans les départements de la Loire et de la Haute-Loire où le taux d'incidence du coronavirus dépasse les 1.000 pour 100.000 habitants. Dans ces deux derniers départements, Laurent Wauquiez précise que "le nombre de contaminations amorce un léger plateau. Nos comportements sont en train de porter leur fruit mais il ne faut absolument pas se relâcher".

Mobilisation des élèves dans d'autres services

Les étudiants, principalement ceux de deuxième année car "ayant un niveau équivalent à des aide-soignants et sans examen décisif à la fin de l'année" ne seront "pas nécessairement affectés à des services Covid".

Ils pourront en revanche soulager les personnels mobilisés en première ligne pour la prise en charge d'autres pathologies ou vers les soins de suite.

Des étudiants payés au SMIC

Ces renforts seront rémunérés à hauteur du SMIC. Les directeurs d'instituts de formations en soins infirmiers (IFSI) sont appelés à se mettre en relation avec les structures hospitalières et les Ehpad afin d'orienter leurs étudiants.



L'ancien président des Républicains a également annoncé l'interruption des formations continues des personnels infirmiers "pour deux mois", un moyen selon lui de "rapatrier immédiatement 600 professionnels vers les hôpitaux et les Ehpad", ainsi que la mise en place d'un partenariat entre la région et Pôle Emploi pour orienter les chômeurs vers des formations d'aide-soignants.

Manque de matériel dans les EHPAD de Haute-Loire ?

Laurent Wauquiez a rappelé que la situation dans les EHPAD restait préoccupante en Haute-Loire où l'on commence à "manquer de gants et de Blouses". Le président de la région assurera lui même une livraison de matériel ce jeudi soir dans une maison de retraite d'Yssingeaux.