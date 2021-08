COVID 19 : Le Berry "bon élève" de la campagne de vaccination selon Laurent Habert, directeur de l'ARS

Alors que le Pass sanitaire s'étend à près de 2 millions de salariés en France à partir de ce lundi 30 août, le bilan en Berry de la campagne de vaccination est plutôt encourageant. Plus de 84% des plus de 12 ans ont reçu au moins une première dose dans les départements de l'Indre et du Cher.

Plus de 84% des Berrichons de plus de 12 ans ont reçu leurs premières doses - 84.7% dans l'Indre 84.1% dans le Cher. "Le Berry c'est le bon élève de cette campagne de vaccination" confirme Laurent Habert, directeur de l'agence régionale de santé du Centre-Val de Loire "Le Berry a toujours été le bon élève. D'ailleurs, avec des taux de vaccination supérieurs aux taux français, ça a continué pendant l'été."

Mais comme ailleurs en France, la nouvelle cible désormais, ce sont les ados de 12 à 17 ans. Leur campagne de vaccination a ouvert beaucoup plus tard que celle de leurs aînés, le taux de vaccinés est donc logiquement inférieur au reste de la population mais le retard se comble vite "Il y a déjà plus des deux tiers des adolescents qui sont vaccinés en Berry et je pense que ça va continuer avec la rentrée." assure Laurent Habert. "Des opérations de vaccination vont en effet être conduites avec l'Éducation nationale pour augmenter ce taux, soit des classes qui vont aller vers les centres de vaccination, soit des opérations de vaccination au sein des établissements."

"La vaccination change la donne "

L'an passé, la rentrée après les grandes vacances avait été marquée par une reprise de l'épidémie mais cette année la couverture déjà importante et sans cesse croissante de la couverture vaccinale devrait limiter les effets d'une éventuelle nouvelle vague estime Laurent Habert. "On est jamais certain de grand chose avec cette maladie, mais le fait que beaucoup de personnes se soient fait vacciner ralentit l'évolution de l'épidémie. On voit depuis une semaine un plateau et on est monté beaucoup moins haut jusqu'à présent que lors des précédentes vagues. - explique le directeur de l'ARS précisant que -la vaccination protège contre les formes graves, protège notamment les personnes à risque et pour prolonger cette protection. Vous le savez, à partir d'aujourd'hui, les personnes de plus de 65 ans, six mois après leur vaccination complète, pourront recevoir une dose de rappel."