COVID-19 : le bilan journalier de l'ARS en Corse

Un nouveau décès est à déplorer ce mardi 14 avril, en Corse, dans le bilan global publié par l'Agence Régionale de Santé. Le nombre de patients en réanimation baisse légèrement et de nouveaux patients sont rentrés chez eux. Les résultats des tests à l'hôpital d'Ajaccio de ce jour sont eux inconnus.

Dans les hôpitaux, le tableau rédigé et communiqué ce mardi par l'ARS de Corse fait état d'une personne de plus en hospitalisation ou soins intensifs à l'hôpital de la Miséricorde, par rapport à hier, ainsi que de trois retours à domicile supplémentaires (2 à Ajaccio, 1 à Bastia). Cela porte à 16 le nombre de patients actuellement en réanimation ou en soins intensifs dans les deux hôpitaux de Corse, et à 129 le nombre total de retours à domicile, depuis le début de l'épidémie.

Le nombre décès en milieu hospitalier (hors EHPAD) n'a lui pas évolué en 24h, et reste à 40.

Dans les EHPAD, un décès supplémentaire est à déplorer, ce qui porte à 7 le nombre de résidents dont le décès est à rattacher au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, 1 cas confirmé ou possible a été enregistré en plus ce mardi dans ces établissements (cela fait 45 en tout, le chiffre étant déjà comptabilisé dans le total des données qui regroupe les comptages hospitaliers et ambulatoires).

Pour ce qui est du bilan général de l'épidémie de coronavirus dans l'île, l'Agence Régionale de Santé fait état de 545 cas avérés de Covid-19 et de 47 décès depuis le début de l'épidémie. Le tableau de l'ARS précise, cela-dit, que le chiffre des prélèvements faits au CH d'Ajaccio ainsi que leurs résultats pour ce jour sont "Non-disponible" (sic).

Pour le seul comptage en ambulatoire, le nombre de tests positif n'a pas évolué, indique l'ARS.

Un patient sorti de réanimation témoigne sur les réseaux sociaux

Ce matin, le service de réanimation du centre hospitalier d'Ajaccio a annoncé avec fierté la sortie de "réa" d'un patient atteint de Covid-19. Ce dernier, en remerciement aux équipes, leur a adressé publiquement un message de soutien. (Cliquez sur la photo pour lire).