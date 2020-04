Covid-19, le bilan passe à 32 morts.

Les jours se suivent et se ressemblent. Chaque soir, le nombre des décès ne cesse d’augmenter en Corse. 32 personnes sont décédées après avoir été diagnostiquées positives au Covid-19. 28 dans les hopitaux d'Ajaccio et de Bastia. 4 en Ehpad.

345 personnes positives, 263 au Centre Hospitalier d’Ajaccio, 77 à celui de Bastia. L’Agence Régionale de la Santé fait le point quotidien d’une épidémie qui continue son ascension.

A Ajaccio, l’hôpital de la Miséricorde qui n’en finit plus de s’adapter à la crise traite actuellement 50 patients dont 22 en réanimation ou soins intensifs. Ce vendredi, 3 personnes sont mortes. 3 hommes de 70, 92 et 95 ans et ‘’ présentant des comorbités ‘’ ajoute l’ARS Corse.

A Bastia, la crise est moins forte. 15 patients hospitalisés, 3 en réa …

Inquiétude dans les EHPAD

13 résidants ont été testés positifs au Covid-19. Un de plus aujourd’hui.

Depuis le début de la crise sanitaire, 4 pensionnaires des Ehpad de corse sont décédés des suites du coronavirus.

Un coin de ciel bleu dans la noirceur de la situation, 114 personnes qui avaient été hospitalisées après un diagnostic positif ont pu retrouver leurs foyers respectifs.