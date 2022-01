Allègement des restrictions antiCovid : le professeur Pialoux dénonce "l'angle mort" de la situation à l'école

Jeudi soir, le Premier ministre Jean Castex a dévoilé un calendrier de levée progressive des restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Cet allègement se fera en plus étapes "courant février".

Pour le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Tenon interrogé vendredi par franceinfo, le chef du gouvernement a annoncé aux Français "ce qu'ils voulaient entendre" regrettant que ce calendrier soit "quand même un petit peu décalé par rapport aux avis du Conseil scientifique" sur le plan sanitaire.

9 à 14 millions de Français pourraient déjà avoir été contaminés par Omicron

Dans son avis rendu mercredi, le Conseil scientifique a estimé que la cinquième vague, liée au variant Omicrons, n'est pas terminée et que son impact sur le système de soins "va se poursuivre durablement jusqu'à mi-mars". Par ailleurs, 9 à 14 millions de Français "pourraient avoir déjà été infectés par ce variant" depuis son émergence début décembre 2021. Les formes cliniques graves restant cependant "moins importantes."

L'épidémie reste à un niveau très élevé en France, une situation "possiblement liée à la reprise de la vie scolaire" précise le Conseil scientifique, qui recommande d'allouer "des moyens supplémentaires" pour "renforcer les protocoles sanitaires de prévention et dépistage des infections en milieu scolaire et dans les crèches." Au niveau national, il faut également "poursuivre la stratégie actuelle sur l’utilisation large des tests", selon le Conseil, mais aussi "optimiser la mise en place des antiviraux par voie oral qui peuvent profondément modifier la gestion de crise pour non-vaccinés."

L'un des enjeux majeurs de cette période est aussi de "limiter les déprogrammations chirurgicales et médicales". En cela, "le partenariat public/privé est un élément important de la réponse" explique le Conseil scientifique.

"C’est un peu le calendrier de l'avent, on ouvre des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière très clairement".

Le professeur Gilles Pialoux reconnaît une certaine cohérence dans le calendrier annoncé par le Premier ministre. "C'est une façon de donner des perspectives aux Français" donc "en ce sens il y a une cohérence". En revanche, sur le plan sanitaire, le professeur estime que "c’est un peu le calendrier de l'avent, on ouvre des portes, on ne sait pas ce qu'il y a derrière très clairement".

Selon lui, le véritable "angle mort" de la stratégie gouvernementale est la situation à l'école. "L’idée qu'après les vacances de février, on aura un allègement, les bras m'en tombent", avoue le professeur Gilles Pialoux. "La rentrée des dernières vacances de Noël montre que pour la tranche 0-9 ans, on a eu une augmentation faramineuse avec des chiffres d'incidence qui sont au-delà de 4.000 et même de 5.000 pour les 10-19 ans", poursuit-il.

"La France est dans une situation plus compliquée que les autres pays européens"

Le professeur estime que le "virus est toujours le maître du temps" et que quand bien même le gouvernement pourrait "donner des gages d'allègement aux Français, la réalité nous rattrape". Gilles Pialoux explique que "la France est dans une situation plus compliquée que les autres pays européens, contrairement à ce qui est dit parfois", notamment parce que le socle de l'infection du variant Delta est resté haut, ce qui a permis au variant Omicron de se fixer à un niveau élevé et donc de provoquer une tension hospitalière.

"Les politiques comme les auditeurs ont compris que l'hôpital tiendra. Mais il faut voir le prix que ça coûte sur le plan humain, c'est deux ans de pandémie. C’est très dur, effectivement, dans les hôpitaux, mais je crois que tout le monde a compris que cela ne va pas casser, juste épuiser", alerte-t-il.