Covid-19: Le Cannet rouvre son centre municipal de vaccination

Permettre aux personnes vulnérables de plus de 60 ans de faire leur 4ème dose. Voilà l'objectif du centre municipal de vaccination du Cannet qui va rouvrir dans 1 semaine. Situé sur le site de la Palestre, à la salle Patrice Recroix, il sera pleinement effectif le 18 juillet prochain. La ville avait fermé son centre au printemps mais face à la 7ème vague a décidé de remettre les outils en place destinés à injecter une 4ème dose. Une vaccination qui s'adresse aux personnes âgées de 60 à 79 ans dés lors que la première injection date de plus de 6 mois, aux personnes âgées de plus de 80 ans dés lors que leur dose de rappel date de plus de 3 mois et à l'intégralité des personnes immunodéprimées dés lors que leur dose de rappel date là aussi de plus de 3 mois.