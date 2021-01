Covid-19 : le cap des 10.000 personnes vaccinées franchi dans le Loiret

La préfecture du Loiret indique que, depuis le 24 janvier, le cap symbolique des 10.000 personnes ayant reçu la première injection de vaccin Pfizer contre le Covid-19 est franchi. Cela concerne les soignants et personnels prioritaires de plus de 50 ans, les résidents des Ehpad et les plus de 75 ans.

Dans un communiqué, la préfecture du Loiret indique que 10 127 personnes précisément ont été vaccinées dans le département contre le Covid-19. Ce chiffre intègre les personnes de plus de 75 ans vaccinées dans ces centres ouverts au public, les personnes âgées en Ehpad ou en unité de soin de longue durée, les personnels soignants et de l’aide à domicile de plus de cinquante ans ou présentant des comorbidités, les pompiers de plus de cinquante ans ou présentant des comorbidités.

Objectif atteint"

"L'objectif de vacciner 10 000 personnes d'ici fin janvier, que s’étaient fixé les services de l’État dans le département en déclinaison des objectifs nationaux, est donc atteint", se félicite la préfecture du Loiret qui ne communique pas le détail catégorie par catégorie de cette vaccination.

Un rapide calcul permet de constater que ce cap des 10.000 injections de vaccin dans le Loiret est logique et conforme au chiffre national du million de personnes vaccinées en France annoncé samedi dernier (le Loiret représentant environ 1% de la population nationale).

D'autres centres de vaccination ? Pas avant mi-février

"Des centres de vaccination supplémentaires permettant de mailler davantage le territoire au plus près des bassins de vie seront ouverts dès que les contraintes logistiques se desserreront", écrit la préfecture dans ce qui semble être une réponse aux demandes appuyées de plusieurs élus locaux et médecins d'accueillir un centre de vaccination dans leur commune, à Châteanueuf-sur-Loire ou à Beaugency par exemple. Mais ce ne sera pas avant mi-février, en raison du nombre de doses de vaccin alloué au Loiret.

Cinq centres grand public dans le Loiret

Rappelons que depuis lundi 18 janvier dernier, cinq centres "grand public" sont ouverts dans le Loiret : à Orléans, salle Fernand Pellicer, à Fleury-les-Aubrais, salle culturelle « La Passerelle », à Montargis, salle Carnot, à Gien, salle polyvalente de Cuiry et à Pithiviers, au Centre hospitalier. L’accueil dans ces centres se fait exclusivement sur rendez-vous. Cela concerne, pour le moment, les seules personnes de plus de 75 ans et personnes à risques avec facteurs de comorbidité.