Covid-19 : le cap des 100.000 personnes vaccinées a été atteint en Savoie

En Savoie, le cap des 100.000 personnes vaccinées a été atteint, annonce ce jeudi soir la Préfecture. Près d'un quart des habitants du département ont été vaccinés avec une dose, et environ 40.000 habitants ont reçu deux doses. Objectif : d'ici à l'été, vacciner "la moitié ou au moins les deux tiers de la population savoyarde", indique Pascal Bolot, le Préfet de Savoie.

"C'est un score très honorable, ça veut dire que tout le monde a joué le jeu, à la fois les collectivités locales qui ont mis à disposition les grands centres de vaccination, mais aussi les professions médicales et les pompiers, et tous les personnels volontaires qui font l'administration de ces centres". En plus des trois centres à Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, 13 autres centres fonctionnent chaque semaine, au moins un ou deux jours par semaine.

Ce dispositif sera-t-il maintenu au-delà de l'été ? "C'est peut-être probable, cela dépend aussi de la manière dont les grossistes répartiteurs vont pouvoir alimenter avec les nouveaux vaccins qui vont arriver à partir du mois de juin chez l'ensemble des professions libérales, médecins, infirmiers ou pharmaciens". A ce jour, seuls les personnes de plus de 55 ans ou les plus de 50 ans avec facteurs de comorbidité peuvent se faire vacciner chez ces professions libérales.

Centres ouverts le samedi 1er mai

Des créneaux de vaccination vont être ouverts ce samedi 1er mai à Savoie Expo à Chambéry, et à Aix-les-Bains, "avec le Pfizer pour les plus de 55 ans". Il faut s'inscrire dès maintenant sur Doctolib. "Les classes d'âge vont être élargies dans les semaines qui viennent", rappelle le Préfet. Le dimanche 2 mai, c'est le centre de Bourg-Saint-Maurice qui sera ouvert. "On est passés de 12.000 doses par semaine à 16.400, donc on a des possibilités supplémentaires", précise Pascal Bolot.

On est sur une bonne tendance : on reste sur un plateau mais qui est franchement à la baisse

Les restrictions de déplacement et le couvre-feu semblent avoir fait leur effet : ce jeudi, le taux d'incidence en Savoie était de 272 pour 100.000 habitants (contre 350 début avril). Sur le plan hospitalier, 110 personnes étaient prises en charges ce jeudi au CHMS pour cause de Covid, dont 16 en réanimation (contre près de 30 personnes en réanimation début avril). Grâce à la vaccination, les autorités espèrent que ce taux d'incidence va continuer de baisser dans les semaines qui viennent.