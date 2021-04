Covid-19 : le cap du million d'injections est dépassé en Bretagne

1.022.253. C'est le nombre d'injections de vaccins contre le covid-19 réalisées en Bretagne au dernier décompte réalisé ce mercredi 22 avril par l'agence régionale de santé.

Ce cap symbolique témoigne de la bonne dynamique de vaccination dans la région. Près de 22% de la population (21,7%) a reçu au moins une première dose de vaccin. Dans le détail cela représente plus de 740.000 habitants. La Bretagne est aujourd'hui la région la mieux couverte derrière la Corse et la Nouvelle-Aquitaine.

Un peu plus de 200.000 personnes ont été vaccinées en Ille-et-Vilaine et dans le Finistère, plus de 175.000 dans le Morbihan et plus de 155.000 dans les Côtes-d'Armor où le niveau de couverture de la population est le plus élevé.

La vaccination a connu une nouvelle accélération ces 15 derniers jours avec l'ouverture de vaccinodromes à Rennes, Vannes ou encore Saint-Brieuc. Ce week-end de nouveaux créneaux vont être ouverts afin de vacciner les personnels prioritaires. Le week-end dernier, 524 personnes ont ainsi pu bénéficier d'une injection.