Covid-19 : le centre de dépistage de la Visitation au Mans transféré avenue du Général de Gaulle

Le centre de dépistage de la Visitation au Mans a fermé ses portes et sera transféré avenue du Général de Gaulle le 7 février 2022 (image d'illustration).

Les passants cette semaine ont pu constater que la disparition du préfabriqué qui servait de centre de dépistage temporaire pour le covid-19 devant le site de la Visitation au Mans (place de la République). Laborizon Maine Anjou annonce qu'il ne s'agit pas d'une fermeture mais d'un transfert : un nouveau centre ouvrira au 4 avenue du Général de Gaulle dans les anciens locaux de la Mutuelle de Poitiers Assurances. "Le but est d'apporter plus de confort, à la fois aux équipes, mais aussi aux patients lors de leur attente" explique la directrice général du groupe. Le futur centre de tests ouvrira lundi 7 février, il assure à la fois des tests antigéniques et PCR.