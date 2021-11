Covid-19 : le centre de vaccination de Beaucaire rouvre ses portes le 4 décembre prochain

Alors que le gouvernement a lancé une campagne en faveur d'une dose de rappel vaccinal pour tous les adultes et que l'épidémie gagne du terrain, la mairie de Beaucaire a décidé de rouvrir le 4 décembre 2021 son centre de vaccination. Il sera installé dans les locaux du centre aéré, chemin des Romains. Il sera ouvert les mardis et mercredis de 9h à 17h et le samedi de 8h à 16h.

Le centre de vaccination de la ville de Beaucaire avait fermé ses portes le 21 octobre dernier.