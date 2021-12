Covid-19 : le centre de vaccination de Brest "pris d'assaut"

L'objectif est fixé : 340 000 injections dans le Finistère, d'ici fin janvier. Pour atteindre ce chiffre annoncé par le préfet Philippe Mahé, les centres de vaccination augmentent leurs créneaux disponibles. A Brest, le centre installé au parc des expositions de Penfeld a ouvert des centaines de rendez-vous supplémentaires vendredi dernier. Mais ils sont déjà tous réservés.

"On est complets jusqu'à la mi-janvier, constate le docteur Gildas Roué, coordinateur. Pour vous donner une idée, cette semaine on a plus de 7 200 rendez-vous jusqu'à dimanche." Pour faire face à la demande accrue depuis les annonces du gouvernement, les horaires du centre vont être élargis à partir de mercredi, de 8h à 19h. "On a démarré avec une petite équipe de quatre, cinq médecins, maintenant j'ai sous la main 80 médecins, des infirmières toujours disponibles. Il y aura 18 médecins, 18 infirmiers cette semaine par exemple."

Le vaccin Moderna à partir de mardi

Le Moderna sera mis en place à partir de mardi dans le centre brestois. Une décision de l'Agence Régionale de Santé pour vacciner le plus de personnes possible en encourageant la vaccination à la fois chez les médecins généralistes et dans les centres.

Pour le Dr Roué, ça ne change pas grand chose. "Le Moderna et le Pfizer sont deux frères jumeaux, de conception identique. Il va falloir faire preuve de pédagogie. C'est une histoire d'approvisionnement national" explique-t-il. Selon lui, les patients viennent principalement "par crainte de voir leur pass sanitaire invalide", peu importe donc le type de vaccin.