Covid-19 : le centre de vaccination de Gien est prêt pour démarrer lundi

Accueil, salle d'attente, box de vaccination, frigos : le centre de vaccination de Gien, aménagé hier salle Cuiry, est prêt à fonctionner. L'hôpital d'Orléans doit apporter les doses de vaccin contre le Covid-19 lundi matin, pour un démarrage à 14h. 480 personnes (+ de 75 ans pour 80%, soignants pour 20%) seront accueillies d'ici vendredi.

Les 480 premières doses seront bien utilisées

Tous les créneaux ont finalement été bien réservés, malgré les bugs survenus sur les plateformes de réservation au démarrage. "Les créneaux ont été remplis en moins d'une journée, indique Joffrey Penverne, directeur adjoint de la Protection civile dans le Loiret et qui sera le chef du centre de vaccination de Gien. Les gens se sont rués pour s'inscrire, cela montre qu'il y a une véritable impatience."

L'espace accueil du centre de vaccination de Gien © Radio France - François Guéroult

Francis Cammal, le maire de Gien, ne cache pas un certain soulagement : "Cela a été un peu laborieux pour débuter les réservations, commente l'élu, mais on a la certitude à présent de pouvoir vacciner la semaine prochaine la totalité des personnes par rapport à nos capacités. Donc oui, c'est un soulagement, parce que je suis interpellé tous les jours à ce sujet par les habitants. L'interlocuteur privilégié du citoyen, c'est le maire, pas le préfet ni le directeur de l'ARS !"

Le choix de la salle Cuiry s'imposait, souligne Francis Cammal. "Ce lieu présente beaucoup davantage : c'est assez grand pour installer 3 box de vaccination, c'est facile d'accès, c'est un lieu connu de tous et c'est proche de la maison de santé pluridisciplinaire. Reste à espérer que la campagne de vaccination se déroule sans encombre sur la durée."

Des doutes sur la capacité à maintenir le rythme

Et c'est là que le doute surgit. Car si le centre de vaccination de Gien sait qu'il bénéficiera bien de 480 doses pour la semaine du 18 janvier, la même quantité n'est pas encore garantie pour la semaine du 25 janvier. Une incertitude qui exaspère le Docteur Pierre Bidaut, qui coordonne la communauté professionnelle territoriale de santé à Gien.

"Les conditions ne sont pas tout à fait remplies pour qu'on soit parfaitement détendu pour commencer cette campagne de vaccination, regrette le praticien. Si j'en crois les échos que j'ai du CHRO, on n'aura très probablement pas les doses vaccinales pour maintenir le rythme de la première semaine. C'est quand même un comble : on a les professionnels de santé pour faire, on a les locaux pour faire, mais on n'est pas sûr d'avoir les doses pour faire..."

Le centre de vaccination de Gien est doté de 3 box pour permettre les injections. © Radio France - François Guéroult

C'est à cause de ce flou que les créneaux de vaccination pour la semaine du 25 janvier à Gien ne sont pas encore disponibles à la réservation. La salle Cuiry est censée couvrir un bassin de population de 100 000 personnes : le Giennois, bien sûr, mais aussi les secteurs de Sully, de Briare, de Cerdon ou encore de Boismorand.