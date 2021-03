Covid-19 : le centre de vaccination de Montval-sur-Loir va ouvrir ses portes début avril

Le préfet et l'Agence régionale de santé ont annoncé l'ouverture prochaine des sept centres de vaccination contre le coronavirus dans le Sarthe. Celui de Montval-sur-Loir pourra prendre les inscriptions à partir du 2 avril, pour des premières injections prévues le 7 avril.

C'est une annonce qui va permettre d'accélérer la campagne de vaccination en Sarthe ! Quelques jours après l'annonce de l'ouverture prochaine de sept centres de vaccination dans le département, l'heure est désormais à la mise en place concrète. L'Agence régionale de santé (ARS) vient de donner son feu vert au centre de Montval-sur-Loir. Il ouvrira donc ses portes le mercredi 7 avril, un peu plus tôt que prévu.

Le standard pour les inscriptions sera accessible dès le vendredi 2 avril. La commune et les acteurs de la santé du territoire préparent le lancement depuis plusieurs mois. Le centre de vaccination va s'installer dans les locaux de l'hôpital. Un soulagement pour les habitants du secteur, qui devaient jusqu'à présent se rendre à La Flèche ou à Saint-Calais, à 40 km de route. C'est le vaccin Pfizer qui a été retenu, indique la mairie dans un communiqué. Un médecin et des infirmiers seront chargés des injections.

Comment s'inscrire ?

Dès le 2 avril, vous pourrez vous inscrire pour recevoir votre dose de vaccin si vous remplissez les conditions. Les personnes prioritaires, pour l'instant, sont les plus de 70 ans et les plus de 50 ans présentant des signes de comorbidité (sur prescription de leur médecin traitant).

Le standard téléphonique du centre de vaccination sera ouvert du lundi au vendredi (sauf jour férié) de 8h à 15h. Il vous faudra appeler la ligne dédiée : 02.52.50.00.69. Un conseiller vous fixera un rendez-vous (les messages sur le répondeur ne sont pas pris en compte).

Le jour de votre rendez-vous, il vous suffira de vous présenter à l'accueil de l'hôpital avec votre carte d'identité et votre carte vitale, un quart d'heure avant l'heure du rendez-vous. Le rendez-vous pour la seconde injection du vaccin, quelques semaines plus tard, vous sera fixé à ce moment-là.