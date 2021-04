Covid-19 : le centre de vaccination de Pau accélère la cadence

Tout est visiblement plus facile. Le site doctolib.fr affiche désormais des rendez-vous possibles à Pau dès cette semaine. Quelques jours de patience seulement pour faire la première injection de vaccin anti-covid. C’est l’une des conséquences directes de l’augmentation de la cadence sur le centre de vaccination de Pau, toujours installé à la foire-expo, dans le Hall Adour. Un espace plus grand, un sens de circulation bien défini, tout est prêt pour accueillir désormais 1 100 personnes par jour, soit plus du double qu’auparavant.

Preuve de l’impatience, une longue file d’attente s’est formée ce mardi matin à l’ouverture. Certains futurs vaccinés sont venus bien en avance pour ne pas rater leur rendez-vous. A Pau, dans ce centre, on vaccine du lundi au samedi, de 10h à 18h, avec des doses de Pfizer et de Moderna. Les prises de rendez-vous se font sur internet mais aussi par téléphone au 05 59 11 10 46 (de 9h à 17h).

Pour toutes les personnes de plus de 70 ans

Cela s’adresse, pour l’instant, uniquement aux personnes de 70 ans et plus, ou aux plus de 50 ans avec certificat d’éligibilité, réalisé par un médecin, en raison de pathologies chroniques, et ce, quel que soit leur lieu de résidence. Des rendez-vous sont aussi disponibles sur doctolib.fr dans le centre de vaccination de Lescar.