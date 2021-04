Covid-19 : Le centre de vaccination de Saint-Apollinaire va fermer ses portes

Le centre de vaccination de Saint Apollinaire va donc fermer ses portes : c'est ce qu'indique le maire de la commune Jean-François Dodet, confirmant une info de nos confrères du Bien Public. La fermeture est actée depuis quelques jours, après plusieurs réunions en préfecture, elle sera effective mardi 27 avril, à la veille - théorique - de l'ouverture d'un autre centre à Dijon, celui du zénith.

Des bénévoles déçus par cette décision brutale

Une décision accueillie avec philosophie par le maire, résigné face à la demande du préfet de Côte-d'Or. Il songe surtout à "tous les bénévoles, infirmiers, médecins" qui ont œuvré depuis le mois de janvier et pendant quatre mois, qui se sont investis pour monter en charge jusqu'à cet été, accueillir tous les patients comme il se doit : pour toutes celles et tous ceux-là, la décision est tombée "brutalement, il y a de la déception, des personnes à qui l'on avait dit qu'elles seraient mobilisées de 8h à 20h jusqu'à l'été, et qui se sentent orphelines."

14.000 côte-d'oriens vaccinés

Déception d'autant plus forte que de nombreuses communes ont participé et bénéficié de ce centre au nord et à l'est de Dijon depuis quatre mois. Depuis janvier, on a vacciné 14.000 personnes", précise Jean-François Dodet.

Alors pourquoi fermer, si tout allait si bien ? Eh bien c'est le principe des vases communicants qui s'impose d'après l'élu. Le vaccinodrome géant du Zénith de Dijon va ouvrir -peut-être le 28 avril prochain - mais faute de certitude sur le nombre de doses de vaccins disponibles, la préfecture préfère assurer ses arrières en récupérant les doses attribuées à Saint-Apollinaire. Dès lors, plus besoin de deux centres distincts, un seul suffit, d'autant que celui du Zénith pour vacciner jusqu'à 10.000 personnes à la semaine.

Ni la préfecture ni la mairie de Dijon n'ont souhaité pour l'heure répondre à nos questions.