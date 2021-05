Covid-19 : le centre de vaccination des Halles de Tours va déménager au Vinci le 17 mai

Géré par les pompiers depuis le début du mois d'avril, le centre de vaccination des Halles de Tours va déménager au Vinci le 17 mai. Il s'agit d'avoir un espace plus grand pour permettre de stocker plus facilement les doses.

Ouvert depuis le 18 janvier, et sous la responsabilité des pompiers depuis le début du mois d'avril, le centre de vaccination contre le Covid-19 des Halles de Tours va se déplacer au Vinci, le 17 mai, confirme la préfecture d'Indre-et-Loire.

Un espace plus grand pour stocker plus de doses

Dans ce centre où l'on ne vaccine pour l'instant que les personnes les plus vulnérables, il s'agit d'avoir un espace plus grand pour stocker les doses des vaccins Pfizer qui nécessitent d'être stockées dans des gros frigos. Et comme les stocks vont augmenter dans les prochains jours, ce déménagement au Vinci devient urgent.

On ne sait pas encore, en revanche, si le personnel mobilisé - des pompiers professionnels ou volontaires formés pour injecter les doses - va augmenter.