Covid-19 : le centre de vaccination pour les soignants de Porte-Madeleine à Orléans ne désemplit pas

Sur la Métropole d'Orléans, le dispensaire de Porte-Madeleine est l’un des deux centres avec celui de l'hôpital d'Orléans (CHRO) à vacciner les professionnels de santé. Il a ouvert mercredi dernier et depuis il ne désemplit pas.

Une évidence pour les soignants d'être vacciné

De 35 à 40 personnes vaccinées par jour, la semaine dernière, le dispensaire est en capacité aujourd’hui de vacciner entre 100 et 120 soignants par jour. Une montée en puissance avec désormais trois plages de vaccination ouverts au premier étage du dispensaire. Habituellement consacré aux vaccinations comme le BCG et le dépistage des infections sexuellement transmissibles, "le dispensaire a du se réorganiser pour prodiguer le vaccin contre le Covid-19 à grande ampleur" indique Anne Gravier, la coordinatrice du dispensaire. Le soignant qui se présente, après avoir pris rendez-vous par téléphone ou sur la plate-forme numérique crée par le CHR, passe d'abord par le secrétariat avant de voir un médecin qui le rend éligible ou pas à la vaccination. Ensuite il y a la piqûre, puis un temps de surveillance de quinze minutes, en salle d'attente, pour vérifier qu'il n'y a pas de réaction allergique grave (choc anaphylactique). Pour tous les professionnels de santé présents au dispensaire, se vacciner coule source. "C'est une évidence" pour Jean-Louis Guillemin, docteur à la retraire de Jargeau.

Salle d'attente du centre de vaccination Covid-19 au dispensaire Porte-Madeleine d'Orléans © Radio France - Christophe Dupuy

Affluence grandissante

Ancien médecin à la retraite de Sully-sur-Loire, Jacques Boudin est venu prêter main forte pour l’entretien préalable à la vaccination. "Quand on nous demande de sauver des vies, c'est notre but essentiel en tant que médecin de _monter au front pour lutter contre cette pandémie_" déclare le retraité à l'accent toulousain. Le dispensaire vaccine tous les professionnels de santé à risque, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux et la demande est forte. "Dés que les plages sont ouvertes, elles sont pleines très rapidement, il y a un véritable engouement pour la vaccination" témoigne Anne Gravier. Dans la file d'attente du couloir exigu du dispensaire, toutes les professions de santé sont représentées. Il y a là des médecins généralistes, des infirmières libérales, des médecins spécialistes et même un thanatopracteur. Alexandre Lerond s'occupe des soins apportés aux défunts. "Si ça n'avait pas été une obligation, je serai quand même venu pour qu'on puisse retrouver les beaux jours, après tout le printemps n'est pas si loin" confesse le professionnel de santé.

Sous trois semaines, le dispensaire Porte-Madeleine d'Orléans disposera de trois plages supplémentaires pour les injections de rappel du vaccin. Un rappel qui doit se faire à J21.