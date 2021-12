Covid-19 : le centre hospitalier d'Amboise déclenche son plan blanc

Après Chinon et Loches le centre hospitalier intercommunal d'Amboise et Château-Renault (CHIC) a, lui aussi, déclenché son plan blanc mardi 14 décembre. Une manière d'anticiper l'augmentation du nombre de patients Covid avant les fêtes.

Depuis mardi 14 décembre, le centre hospitalier intercommunal d'Amboise et Château-Renault (CHIC) a déclenché son plan blanc. Un plan qui intervient en prévision d'une forte augmentation du nombre de personnes hospitalisées à cause du Covid. Il permet de reporter des opérations non urgentes et de libérer des lits.

À Amboise, c'est notamment l'activité de chirurgie qui va diminuer. Au sein du centre hospitalieron compte pour l'instant une dizaine de personnes hospitalisées à cause du Covid.