Le nombre de patients Covid-19 en réanimation est stable en Berry. Mais le taux d'incidence augmente. Le Cher dépasse désormais le seuil d'alerte et devrait donc apparaître en rouge sur la prochaine carte de circulation du coronavirus.

Covid-19 : le Cher dépasse le seuil d'alerte, l'Indre n'en est plus très loin

Le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente dans le Cher et l'Indre

La propagation de l'épidémie de Covid-19 se confirme en Berry. On ne peut pas encore parler d'une deuxième vague. Mais la situation se dégrade avec une hausse des cas positifs assez nette dans les deux départements berrichons. Le Cher dépasse désormais le seuil d'alerte avec un taux d'incidence (nombre de personnes testées positives pour 100.000 habitants) de 79,30 (il n'était que de 49,30 le 9 octobre).

On compte 235 positifs sur 3 180 dépistages effectués la semaine dernière. Trois personnes sont également en réanimation dans le Cher, c'est une de plus par rapport au précédent bilan de l'Agence régionale de santé, publié vendredi 9 octobre. Conséquence : le Cher devrait basculer en rouge sur la carte de France de circulation du virus et sera en alerte simple. De nouvelles mesures de restrictions sociales pourraient être annoncées dans les prochaines heures.

L'épidémie gagne aussi du terrain dans l'Indre

Dans l'Indre, la situation est également sous étroite surveillance. Le taux d'incidence est aussi en hausse : il s'élève à 44,20, tout près du seuil d'alerte. On compte 96 cas positifs sur 1 621 dépistages réalisés dans l'Indre. Trois patients Covid-19 sont en réanimation, c'est un de moins par rapport au précédent bilan de l'ARS.