Covid 19 : le CHR Metz-Thionville déclenche le dispositif hôpital en tension

Confronté au rebond de l'épidémie de Covid 19, mais aussi aux épidémies de saison, le CHR Metz-Thionville décide d'activer le dispositif "Hôpital en tension" afin de pouvoir gérer les patients de plus en plus nombreux dans les services d'urgences.

A cause de l'augmentation des cas de Covid-19 ces derniers jours, mais aussi des épidémies de saison ou bien de fermetures de certains lits dans plusieurs établissement des environs, le CHR Metz-Thionville annonce l'activation du plan "HET" (Hôpital en tension).

"Les services d’accueil des urgences (SAU) des hôpitaux de Mercy (Metz) et de Bel Air (Thionville) font face à un nombre important de venues, conduisant à des difficultés d’accueil et d’orientation et à des délais de prise en charge allongés", fait savoir le CHR dans un communiqué.

des délais rallongés à prévoir

"L’activation du dispositif vise à mettre en œuvre, en lien avec les établissements du territoire, des solutions durables pour garantir la sécurité et la qualité de la prise en charge des patients au sein des SAU, tout en maintenant l’activité programmée en chirurgie et en médecine", poursuit le CHR.

Malgré ces mesures, les délais de prise en charge risquent de rester élevés. Le CHR appelle donc les patients "à privilégier de façon systématique un contact avec son médecin traitant ou, en-dehors des horaires d’ouverture des cabinets médicaux, de contacter MEDIGARDE au 0 820 33 20 20 (...) Enfin, en cas d’urgence, appelez le 15 avant de vous rendre aux urgences. Vous serez mis en relation avec un médecin régulateur qui vous orientera vers la solution la plus adaptée à votre état de santé."