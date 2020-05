Covid-19 : le CHRU de Nancy évalue les premiers surcoûts de la crise à 64,5 millions d'euros

L'épidémie de Covid-19 est toujours en cours, peut-être loin encore d'être officiellement terminée ? que la direction du Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Nancy communique sur une évaluation de premiers surcoûts dû à cette grave crise sanitaire. Elle évoque 64, 5 millions d'euros de premiers surcoûts qui auront un impact sur le résultat 2020.

à lire aussi Déconfinement : semaine décisive au CHRU de Nancy pour savoir si une seconde vague de Covid-19 se dessine

La direction évoque d'abord 11 millions d'euros supplémentaires pour des achats et des investissements : des équipements de protection individuelle (5, 5 millions), des dispositifs médicaux comme le traitement de l'air par exemple ou des fournitures pour le laboratoire (1, 9 millions), des transferts sanitaires et le recours à un second hélicoptère (+250000 euros), des achats bio-médicaux, comme des respirateurs, des bases de perfusion...(2,6 millions), mise en place du télétravail pour un certain nombre de personnels (400 000 euros)...

Des renforts de personnels ont été nécessaires

La direction de l'hôpital nancéien évoque encore des surcoûts "RH, Ressources humaines", "La crise a un impact estimé à 27, 3 millions d'euros sur la trajectoire initialement prévue".

Elle précise que les économies envisagées ici par l'établissement ne sont plus envisagées en raison de la crise, des économies liées aux "restructurations imposées par le COPERMO" (Comité interministériel de performance et de modernisation de l'offre de soins). Le CHU a dû faire appel à des renforts de personnels médicaux et non médicaux de mars à juin pour gérer l'épidémie. La prime de 1500 euros aux agents du CHRU est estimée à 15 millions d'euros.

Une importante baisse des recettes

L'arrêt des activités non urgentes depuis mi-mars explique une importante baisse des recettes, poursuit la direction dans son communiqué, estimée à 22 millions d'euros de mars à mai , "à cela s'ajoutent "4, 2 millions d'euros de baisse des recettes de pharmacie.

Dans ces conditions, impossible de respecter l'engagement de réduction du déficit

En conclusion, la direction du CHRU prévient que "ces surcoûts et baisses de recettes ne permettront plus de respecter l'engagement d'une baisse encore du déficit de l'établissement en fin d'année".

L'hôpital indique "avoir reçu l'engagement de la part de l'Etat de 21, 3 millions d'euros d'aides au titre de premières délégations".

à lire aussi Après les propos tenus par le directeur de l'ARS Grand Est, le CHRU de Nancy interpelle le gouvernement