Covid-19 : le CHRU de Nancy lève son plan blanc ce lundi

Malgré la très légère remontée du nombre de contaminations ces sept derniers jours (+0,1% selon les chiffres fournis par Covid Tracker), la décrue se poursuit au CHRU de Nancy. Le nombre de personnes contaminées est passé sous la barre des 100 patients dans l'hôpital lorrain, qui lève son plan blanc ce lundi 7 mars.

Sous la barre des 100 patients contaminés

"Parmi ces patients, tous ne souffrent pas du covid. Les gens qui sont à l'hôpital du fait du covid et ne sont pas à l'hôpital pour autre chose, et qu'on ne trouve pas chez eux le covid par hasard, il y a une vingtaine de personnes dans le service de médecine et moins de vingt personnes dans le service de réanimation", rapporte le professeur Christian Rabaud président de la commission médicale d'établissement au CHRU de Nancy.

C'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé la fin du pass vaccinal et la levée quasi-généralisée du port du masque en intérieur d'ici le 14 mars. "Pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui empêche de poursuivre cette perspective. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester prudent et qu'on ne soit pas amené à ajuster dans un sens ou dans l'autre, telle ou telle mesure."

Problème de ressources humaines

Mais la levée du plan blanc ne signifie pas pour autant un retour à la normale, prévient Christian Rabaud. Les reprogrammations et le rattrapage du retard, accumulé ces derniers mois, se heurtent à la pénurie de personnel au CHRU de Nancy. "L'activité de la programmation n'est pas uniquement entravée par le Covid, mais par un état de fatigue général qui fait que nous n'avons pas les ressources pour reprendre une activité aussi forte que ce qu'elle était en 2019."