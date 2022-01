Covid-19 : le CHU de Bordeaux toujours en tension

Les équipes du CHU de Bordeaux faisaient le point ce vendredi sur l'évolution de la crise sanitaire. L'hôpital est toujours en tension, avec plus de 50% des lits de réanimation occupés par des patients Covid.

Le Centre Hospitalier de Bordeaux est en tension depuis plusieurs semaines, à cause des cas de Covid-19 qui affluent, mais pas que, d'autres maladies nécessitent des hospitalisations. Lors d'une conférence de presse, le directeur général du site, Yann Bubien, est revenu sur les difficultés que connaît l'hôpital. Si la situation est maîtrisée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compliquée pour les médecins. Avec un flux tendu de 200 passages par jour aux urgences et 1300 appels quotidiens, les soignants fatiguent.

50% des soins critiques sont occupés par le Covid-19

En ce moment 127 patients sont hospitalisés à cause du Covid-19 au CHU de Bordeaux, soit un des plus hauts nombres atteints depuis le début de la crise sanitaire. 45 personnes sont en soins critiques, ce qui correspond à peu près à la moitié de l'ensemble des lits de ce secteur. Le variant qui cause des cas graves, "c'est le variant Delta" explique le professeur Malvy, membre du conseil scientifique.

Les différents profils des personnes en soin intensif sont bien définis : entre 70 et 80% sont des non-vaccinés, pour les 30% restants, il s'agit de personnes dont le schéma vaccinal n'est pas complet, de détenteurs de faux pass sanitaire, ou de personnes immunodéprimées.

Vers la fin de la crise sanitaire ?

Le variant Omicron est remarquable par son taux de reproduction "de deux jours, explique le Professeur Malvy. Omicron c'est l'épidémie dans la pandémie". Mais il indique aussi "qu'il est trop contagieux pour laisser la place aux autres variants très facilement. Omicron marque un pas avec un virus plus transmissible mais moins sévère, une vaccination tout à fait opérationnelle. Ce qui nous montre à l'orée 2022 une sortie du tunnel. Mais la distance entre maintenant et la sortie du tunnel, nous ne la connaissons pas".