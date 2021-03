Covid-19 : le CHU de Limoges accueille 3 patients originaires de Calais et Dunkerque ce lundi

Le CHU de Limoges accueille, ce lundi, trois patients Covid originaires des hôpitaux de Calais et de Dunkerque, dont les services de réanimation sont saturés. Il s'agit d'une femme et de deux hommes âgés de 64 à 74 ans, pris en charge par le SAMU 87 et le service de réa du CHU de Limoges.