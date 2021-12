Covid-19 : le CHU de Poitiers interdit les visites dans certains services

Le CHU de Poitiers serre la vis face à la recrudescence de cas de Covid-19. Sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine, les hospitalisations et admissions en soins critiques sont "en forte hausse". A partir de ce vendredi, les visites sont interdites dans les différents services des hôpitaux de Poitiers, Châtellerault, Loudun et Montmorillon. Précisément dans les services de médecine, chirurgie et obstétrique. Le CHU l'annonce dans un communiqué. En revanche, ces mesures ne concernent pas la pédiatrie et la maternité où un seul adulte est autorisé à être accompagnant. Pour les autres services des dérogations pourront être accordées sur avis médical.

Pour faire face à la hausse de l'activité du CHU au manque de lits disponibles, l'hôpital ferme également deux salles d'opérations sur les 25 actuellement en service à Poitiers. L'idée est de redéployer ces personnels vers la réanimation et la prise en charge des patients Covid. "Chaque service d’hospitalisation en médecine est aussi appelé à rendre disponible deux lits chaque jour, afin de soulager le service des urgences qui connait un afflux important de patients", précise le communiqué.

Une ligne de vaccination supplémentaire à Poitiers

Le CHU recommande également d'appeler le numéro d'urgence 15 pour avoir un avis médical avant de se déplacer aux urgences.

Enfin, une ligne de vaccination supplémentaire a été ouverte par le site sur son centre à l'Agora, à Poitiers. "Conformément aux prescriptions nationales et compte tenu des approvisionnements notifiés par l’Agence régionale de santé, la réalisation de la vaccination s’effectuera désormais avec le vaccin Moderna pour les plus de 30 ans et avec le vaccin Pfizer pour les moins de 30 ans", indique le CHU.