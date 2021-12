Covid-19 : le CHU de Reims déclenche son plan blanc

Pour faire face à l’évolution de l’épidémie de Covid-19, le CHU de Reims a décidé de déclencher son plan blanc ce vendredi 10 décembre. Ce dispositif permet de mobiliser toutes les ressources nécessaires, humaines et matérielles. A ce jour 24 patients Covid sont hospitalisés à Reims.

Face à la 5ème vague de Covid et comme d'autres hôpitaux du Grand-Est avant lui, le CHU de Reims déclenche le niveau 2 de son Plan blanc ce vendredi 10 décembre. "En raison du risque d’un afflux de patients de grande ampleur au CHU de Reims et d’une situation de tension sur la disponibilité des lits d’hospitalisation, Laetitia Micaelli-Flender, Directrice générale, a décidé la mise en œuvre du niveau maximum du Plan Banc", dit l'hôpital dans un communiqué.

Les capacités vont passer de 27 à 33 lits en médecine

Ce niveau 2 du plan blanc permet au CHU de Reims de mobiliser toutes les ressources nécessaires, humaines et matérielles, afin d’assurer la continuité des soins. Le communiqué précise qu'avant même le déclenchement du Plan blanc, "des capacités supplémentaires en lits d’hospitalisation et de réanimation dédiés au Covid-19 avaient été planifiées". A ce jour, le nombre de lits dédiés au Covid-19 au CHU de Reims est de 15 lits de réanimation et 27 lits d’hospitalisation en médecine qui passeront à 33 lits dès lundi 13 décembre.

24 patients Covid hospitalisés

Le nombre de patients Covid-19, potentiels ou confirmés, accueillis au sein des urgences et des services d’hospitalisation du CHU a augmenté progressivement ces dernières semaines, "sans que cela ne surcharge les services pour l'instant et même si ce n'est pas encore à l'ordre du jour, on se prépare à l'éventualité de déprogrammer des opérations", nous dit la communication de l'hôpital.

Vendredi 10 décembre, on comptait :