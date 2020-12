Covid-19 : le CHU de Rennes sélectionné pour réaliser des essais cliniques sur deux vaccins

Alors que les campagnes de vaccination contre le Covid-19 vont débuter en France, le CHU de Rennes a été sélectionné pour participer aux essais cliniques de deux vaccins, celui des laboratoires Sanofi-Pasteur et celui du groupe Merck.

L’unité d’investigation du CHU de Rennes va mener deux essais cliniques sur des vaccins contre le Covid-19, pour deux grands laboratoires industriels, le français Sanofi-Pasteur, et celui du groupe Merck. Le CHU, sélectionnera les volontaires qui se sont inscrits via la plateforme COVIREIVAC. Un premier essai clinique sera réalisé dès le début de l’année 2021 avec 140 volontaires. Un deuxième débutera à la fin deuxième trimestre l’année 2021, avec une centaine de volontaires. Il s’agit de tester deux vaccins différents, qui en sont actuellement à la phase 2. Les essais permettront de valider la phase 3.

Les profils des volontaires, plus variés que pour d’autres tests

Les volontaires qui testeront ces deux vaccins, ont un profil un peu différent que pour d’autres vaccins testés. « Il y aura des personnes à risque, comme des diabétiques, des personnes en sur-poids. Il y aura aussi des personnes âgées de plus de 65 ans » explique le docteur Fabrice Lainé, le responsable de l’unité d’investigation clinique du CHU de Rennes. Un premier contact par téléphone avec ces volontaires, permettra d’abord de vérifier leurs profils et s’ils suivent un traitement. Ces volontaires seront ensuite convoqués à l’unité clinique pour signer leur formulaire de consentement, et subir un bilan clinique, avant une première injection.

L’objectif est de vérifier l’efficacité du vaccin et ses éventuels effets secondaires

En France, dans les mois qui viennent, plusieurs vaccins seront disponibles sur le marché « cela permets de disposer de vaccins différents selon les publics, de changer de type de vaccin si l’efficacité des premiers n’est plus optimale » souligne le docteur Laisné. Le médecin précise aussi que « la concurrence dans ce domaine est garante d’une disponibilité des vaccins sur le marché ». Les deux essais thérapeutiques menés à Rennes permettent de vérifier l’efficacité des deux vaccins testés. Une grande attention est portée aussi aux effets secondaires éventuels. Les volontaires sont suivis très régulièrement. « Il y a une vigilance permanente ».

Des essais en double aveugle

La méthode utilisée est celle des essais en double aveugle, « un groupe reçoit le vaccin, un deuxième groupe reçoit un placébo, le patient, comme le médecin qui effectue l’injection ne le savent pas ». Les résultats des deux groupes sont ensuite examinés. Une grande attention est portée aussi aux effets secondaires éventuels. Les volontaires peuvent appeler ou venir au CHU, dès qu’ils constatent un changement notable.

Des vaccins disponibles cet été

Après cette phase d’essais cliniques, ce n’est pas fini.Le vaccin doit obtenir des agréments des autorisations sanitaires. Il pourrait ensuite être disponible sur le marché cet été. « Les choses vont beaucoup plus vite aujourd’hui, la recherche est allée plus vite, les autorités ont accélérées le processus, mais ce n’est pas au détriment de la rigueur. » ajoute le docteur Fabrice Lainé.