Covid-19 : plusieurs cas enregistrés, le collège Alain-Fournier de Valençay fermé la semaine prochaine

Le collège Alain-Fournier de Valençay sera fermé toute la semaine prochaine. Un nombre "significatif" de cas Covid et cas contact, a été enregistré dans l'établissement.

Dans un communiqué, la Direction des services départementaux de l'Éducation nationale dans l'Indre, indique que le collège Alain-Fournier de Valençay sera fermé la semaine prochaine, du lundi 8 février au 12 février inclus. Une décision prise à la suite "d'un nombre significatif de cas COVID + ou de cas contact à risque concernant l'encadrement des élèves et des enseignants." Joint par France Bleu Berry, Jean Paul Obellianne, le directeur académique dans le département précise que deux cas Covid-19 ont été enregistrés chez des enseignants et qu'il y a une dizaine de cas contact chez les adultes. Malgré tout, la continuite pédagogique sera assurée : "Pour tenir compte de conditions de surveillance et de sécurité dans un contexte sanitaire exigeant, le collège de Valençay assurera l'enseignement à distance pour tous"