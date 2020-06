Covid-19 : le collège de Saint-Agnant est fermé

Les 548 élèves du collège Jean-Monnet à Saint-Agnant, près de Rochefort vont-ils revenir en classe avant les vacances scolaires vendredi soir ? Pour l'instant leur établissement est fermé : une personne de l'administration du collège a été testée positive au Covid-19 le week-end dernier. Le protocole Covid a aussitôt été mis en place : l'Agence Régionale de Santé (ARS) a identifié 17 cas contacts au sein du collège parmi le personnel, aucun élève n'est concerné. Parmi les cas contacts, des personnes en charge de l'entretien qui ne peuvent donc pas mettre en place le protocole sanitaire prévu en cas de Covid. D'où en partie la décision prise dimanche de fermer l'établissement, les parents d'élèves ont aussitôt été prévenus. C'est aussi une mesure de précaution : "c'est la procédure" dit Yolande de Souza, en charge de la communication du rectorat : "on isole et on teste".

Les 17 cas contacts ont donc été testés depuis lundi, les premiers résultats seront connus mercredi. Les résultats seront déterminants pour la réouverture du Collège Jean-Monnet. "Nous espérons rouvrir l'établissement jeudi ou vendredi" dit Yolande de Souza, en charge de la communication du rectorat, "ne serait-ce que pour que les élèves et leurs enseignants puissent se dire au-revoir".