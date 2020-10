Covid-19 : le collège Jules Verne de Buxerolles fermé toute la semaine pour la sécurité des élèves

4 membres de l'équipe de direction et 8 assistants d'éducation sont concernés par le coronavirus. La préfète de la Vienne a décidé de fermer le collège Jules Verne de Buxerolles.

Un membre de l'équipe de direction aurait appris samedi qu'il avait été testé positif au covid 19 et il est aujourd’hui en arrêt de travail. Cette information parvenue à France Bleu Poitou a pu être confirmée par les services de la Préfecture en début de soirée.

Il apparaît, selon nos informations qu'une enquête médicale menée par le médecin conseiller technique du DASEN en lien avec l'ARS a conduit à l'identification d'un certain nombre de cas contacts (4 membres de l'équipe de direction et 8 assistants d'éducation).

Le fonctionnement de l'établissement pour la semaine sera fortement perturbé

Ces personnels vont être contactés par la cellule Covid-19 de l'inspection académique, placés en "septaine", testés probablement ce jeudi 15 octobre 2020 et seront donc absents cette semaine. Ainsi le fonctionnement de l'établissement pour la semaine sera fortement perturbé.

Le DASEN, a donc avisé les services de la préfecture et du conseil départemental de la situation.

La sécurité des élèves ne pouvant pas être assurée correctement, la Préfète de la Vienne a pris de la décision de fermer l'établissement aux élèves dès ce mardi 13 octobre et jusqu'au début des vacances d'automne.

Dès ce mardi matin, les membres de l'équipe pédagogique doivent se réunir pour envisager la mise en place d'une continuité pédagogique au bénéfice des élèves de l'établissement.