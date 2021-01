Covid-19 : "le couvre-feu risque d'être une mesure transitoire"

Le couvre-feu s'étend en France. A partir de ce samedi 16 janvier, il faudra être chez soi dès 18h. Le gouvernement a choisi d'imposer cette mesure pour freiner une circulation devenue trop importante du Covid-19.

Un nouveau confinement n'est pas à exclure

Selon Pascal Crépey, épidémiologiste à l'école des hautes études en santé publique de Rennes, cette mesure risque d'être une mesure transitoire "à cause du variant anglais". "La dynamique de l'épidémie tend à aller vers la hausse et le variant risque de l'accentuer."

Le couvre-feu est mis en place pour au moins 15 jours. D'après le spécialiste, la circulation de ce variant du virus pourrait pousser le gouvernement à prendre des mesures plus strictes. Un nouveau confinement n'est d'ailleurs pas exclu.

Les contacts sont plus limités dans les commerces.

"Cette mesure de couvre-feu doit s'accompagner d'un plus grand recours au télétravail quand c'est possible," insiste Pascal Crépey. Certains évoquent le fait que ce couvre-feu risque de contraindre les Français à s'entasser dans les supermarchés aux mêmes horaires. Pour l'épidémiologiste, le risque de transmission est cependant limité dans ces espaces. "Les contacts dans les commerces sont plus limités. Nous avons moins de proximité avec les gens que nous ne connaissons pas qu'avec les personnes dont nous sommes proches et que nous pourrions rencontrer après le travail entre 18h et 20h," explique Pascal Crépey.

Alors qu'il appelle les personnes les plus fragiles à aller se faire vacciner pour éviter un nouvel afflux massif de malades dans les hôpitaux, le spécialiste reste prudent, presque alarmiste. "Nous avons une meilleure position sanitaire que nos voisins mais cela risque de ne pas durer."