Covid-19 : le Covars recommande la gratuité des masques "dans tous les lieux où ils sont nécessaires"

Face à la triple épidémie Covid-grippe-bronchiolite , le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars), successeur du Conseil scientifique, émet de nouvelles préconisations dans un avis publié ce lundi 19 décembre, en prévision des fêtes de fin d'année . Il recommande d'"amplifier le plus rapidement possible" les gestes barrières et la vaccination, sans se prononcer pour ou contre une obligation de port du masque en lieux clos, partagé entre la faible efficacité des messages de recommandation actuels, et les inquiétudes suscitées par la limitation des libertés individuelles.

Sur le masque, le comité observe toutefois le "très faible niveau du port du masque dans les transports en commun et autres lieux clos" et précise que "le bénéfice" d'un port généralisé dans de tels lieux "porterait sur les trois épidémies en cours", dans son nouvel avis remis au ministère de la Santé et de la Prévention.

"Le ministère y réfléchit", selon la présidente du Covars

Le comité préconise tout particulièrement de "renforcer l'accessibilité, la mise à disposition à titre gratuit des masques dans tous les lieux où ils sont nécessaires", au-delà des immunodéprimés sévères. "Dans cette période où le masque est vraiment nécessaire, j'ai demandé au ministre d'étendre cette gratuité à l'ensemble de la population, le ministère y réfléchit", a précisé la présidente du Covars Brigitte Autran.

Pour la vaccination, le Covars appelle à son intensification contre le Covid et la grippe, Dans les "éléments nouveaux d'aide à la décision publique", il pointe la "situation critique de l'hôpital", la perte d'efficacité des traitements préventifs pour certains immunodéprimés, les faibles niveaux de vaccination contre le Covid et la grippe dans des populations à risque.