Covid-19 : le département des Landes maintient ses restrictions jusqu'au 4 août

Le département des Landes, confronté à "une évolution rapide et importante de la situation sanitaire", a décidé ce jeudi de prolonger jusqu'au 4 août les mesures restrictives qu'il avait déjà maintenues pour enrayer la propagation du Covid-19. Ainsi, dans ce département où les touristes affluent chaque été sur les plages, les "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public" avec plus de 20 personnes simultanément restent interdits, tout comme les "festivals de plein air", "spectacles et concerts avec du public debout et dans les établissements recevant du public", ont annoncé la préfecture et l'ARS Nouvelle-Aquitaine dans un communiqué.

La préfecture maintient en outre la jauge maximale de 5.000 personnes assises dans les établissements recevant du public ainsi que l'interdiction de consommer de l'alcool "sur la voie publique et dans les espaces publics de plein air" des communes les plus touristiques (voir liste ci-dessous*) Interdiction également d'y diffuser de la musique amplifiée. Enfin, l'obligation de port du masque est maintenue dans les zones les plus denses de ces mêmes communes touristiques.

Explosion du taux d'incidence

Le département justifie la prolongation de ces mesures par "un taux d'incidence en forte augmentation", à 124,3 pour 100.000 habitants, près de trois fois plus important qu'au 15 juillet quand il était de 44,4. Un taux"particulièrement élevé chez les 15-45 ans" à 321,7. "Cette dégradation de la situation sanitaire s'explique essentiellement par le brassage des populations en pleine saison estivale, par le relâchement du respect des gestes barrières et par la propagation très rapide du variant Delta très contagieux", estime la préfecture.

Le 30 juin, contrairement au reste de la France métropolitaine, les Landes avaient été le seul département à prolonger les dernières restrictions du confinement. Une semaine plus tard, le département avait levé la plupart de ces restrictions, à l'exception de celles qu'il a à nouveau prolongées jeudi.

*Liste des communes à forte densité de personnes : Aureilhan – Azur – Bias – Biscarrosse – Capbreton – Dax – Gastes – Labenne – Léon – Linxe – Lit-et-Mixe – Messanges – Mézos – Mimizan – Moliets et Maâ – Mont-de-Marsan – Ondres – Parents en Born – Sainte-Eulalie-en-Born – Saint-Julien-en-Born – Saint-Paul-les-Dax – Saint-Pierre-du-Mont – Sanguinet – Seignosse – Soorts-Hossegor – Soustons – Tarnos – Vielle-Saint-Girons – Vieux-Boucau-les-Bains.