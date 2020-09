Covid-19 : le département des Landes passe en vulnérabilité élevée

Depuis mardi, le département des Landes est passé en vulnérabilité élevée, car le taux d'incidence, c'est à dire le nombre de tests positifs pour 100.000 habitants sur une semaine, dépasse désormais les 50 cas. En effet, sur la semaine écoulée les autorités sanitaires recensent 64 cas pour 100.000 habitants.

Autre donnée importante, plus de 5% des tests réalisés sont positifs. La semaine précédente, ils étaient à 3%. Donc le virus circule beaucoup.

Pas de classement en zone rouge pour le moment

En revanche, cela ne veut pas dire que le département est en zone rouge. La zone rouge est un classement décidé au niveau national, qui permet au préfet de prendre des mesures très restrictives, comme c'est le cas à Marseille ou Bordeaux, sur le nombre de personnes autorisées lors d'un événement ou bien les horaires de fermeture des établissements recevant du public.

Pour l'instant, ce n'est pas le cas des Landes, mais "ça interviendra peut être" lâche la préfète des Landes. "Si ça devait intervenir, ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera dans quelques jours, nous allons voir. Et bien évidemment, s'il devait y avoir des dispositions, _elles seraient adaptées à la situation du territoire_. Nous ne sommes pas dans la même situation que la métropole de Marseille ou l'agglomération parisienne. Donc, s'il fallait prendre des dispositions, en tout état de cause, ce serait des dispositions adaptées au territoire et pas les mêmes qui peuvent se prendre dans les grandes métropoles", explique Cécile Bigot-Dekeyzer.

Plusieurs événements sont programmés dans les semaines à venir dans les Landes, notamment à Dax avec la corrida, le 27 septembre, et le concours landais, le 4 octobre. Deux rendez-vous avec une jauge à 4.000 personnes dans les arènes. Le monde du sport landais, comme le rugby et le basket, sont également très inquiets si le nombre de personnes autorisées dans les stades ou les salles devait passer sous la barre des 5.000 personnes.

Ce mercredi, la préfecture des Landes a publié un nouvel arrêté sur le port du masque, valable jusqu'au 18 octobre.