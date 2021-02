Covid-19 : le Département du Loiret lance son centre de vaccination itinérant

"D'ordinaire, je vaccine des enfants de 0 à 6 ans : aujourd'hui, ça change, même si techniquement le geste est le même !" Brigitte Hercent-Salanié est médecin, chef du service à la PMI (Protection maternelle et infantile) du Loiret, c'est elle qui coordonne ce mardi à Patay, la toute première sortie du centre de vaccination itinérant contre le Covid-19 : un projet lancé par le Département du Loiret et qu'a fini par accepter la préfecture, afin de favoriser la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans en zone rurale.

Le Département utilise un véhicule de secours du SDIS pour transporter le matériel médical nécessaire © Radio France - François Guéroult

Dans la pratique, la commune fournit une salle, l'Etat le vaccin et le Département prend en charge tout le reste : l'acheminement des doses, le personnel nécessaire, le suivi administratif. 16 communes seront ainsi visitées en 4 semaines, du mardi au vendredi ; les inscriptions sont gérées en amont par les mairies, et non pas par Doctolib.

Les maires obligés de choisir les candidats au vaccin

La capacité est limitée à 60 doses vaccinales par jour, ce qui vire un peu au casse-tête pour les maires concernés. "Sans publicité, nous avons eu 200 personnes qui se sont manifestées auprès de la mairie et des communes avoisinantes, témoigne Patrice Voisin, le maire de Patay. Or je n'avais que 60 places ! On a essayé de privilégier les plus âgés et ceux qui ont des problèmes de mobilité, mais c'est forcément frustrant pour les personnes que nous n'avons pas retenues." D'où la moyenne d'âge des personnes accueillies par le centre de vaccination itinérant ce mardi à Patay : 86 ans.

La préparation des doses de vaccin est effectuée par des infirmières de la PMI du Loiret © Radio France - François Guéroult

Les 16 communes choisies correspondent à peu près aux anciens ou actuels chefs-lieux de canton. Mais le calendrier a été établi en suivant "la logique des taches de léopard", indique Marc Gaudet, le président du conseil départemental : "Nous n'avons pas voulu d'itinéraire en continuité territoriale car cela aurait signifié qu'en commençant à Patay, nous aurions forcément fini par Châtillon-sur-Loire. Là, on fait du Nord au Sud et d'Ouest en Est chaque semaine, on irrigue mieux le territoire." Le reportage de France Bleu Orléans est à écouter ci-dessous :

Premier jour du centre de vaccination itinérant à Patay Copier

Seulement 20% des plus de 75 ans vaccinés à Patay

Le programme a été conçu jusqu'au 12 mars et même jusqu'au 9 avril puisqu'après le premier cycle de 4 semaines, le centre de vaccination itinérant reviendra dans les mêmes communes pour les deuxièmes injections. Faudra-t-il aller au-delà ? "_Impossible de le dire aujourd'hu_i, répond Marc Gaudet, cela dépendra aussi du rythme des centres de vaccination fixes qui est censé s'accélérer. Et puis, le personnel de la PMI ne peut pas être indéfiniment mobilisé pour cette opération."

Seule certitude : ce mardi à Patay, 60 personnes ont reçu leur première dose vaccinale. Soit seulement 20% des personnes âgées de plus de 75 ans que compte la commune...

Le calendrier du centre de vaccination itinérant :